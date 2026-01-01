Il Museo Nazionale del Cinema chiude il 2025 con 760.000 presenze

Torino – Sono stati più di settecentomila visitatori (760.000 per la precisione) al Museo Nazionale del Cinema di Torino nel 2025 alla Mole Antonelliana. “La nostra fondazione consolida il suo ruolo di hub culturale a livello locale, nazionale e internazionale – aggiungono Ghigo e Chatrian – con un coinvolgimento totale di quasi un milione di presenze se si contano tutte la attività afferenti al museo: il Cinema Massimo, Festival CinemAmbiente, Lovers Film Festival, Torino Film Festival e Torino Film Lab, oltre alle mostre e alle iniziative realizzate in collaborazione con prestigiosi enti e realtà culturali”.