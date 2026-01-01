Nel 2025 l’aeroporto di Torino ha superato cinque milioni di passeggeri

Torino –L’Aeroporto di Torino, coi torinesi Camilla Taddei e Antonino Imbesi in arrivo da Barcellona sul volo Ryanair FR774, nel 2025 ha superato il record dei 5 milioni di viaggiatori. Ad accoglierli, l’amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno, insieme a molti dipendenti del gruppo Sagat. “Siamo davvero felici – ha commentato Andorno – di celebrare questo traguardo. L’aeroporto continua a crescere, con nuove rotte aperte nelle scorse settimane e altre che sono già state annunciate per la stagione estiva. Si tratta di un risultato importante che si trasforma in ricadute positive per tutto il territorio con l’economia e l’occupazione locale che ne traggono beneficio. Infatti, lo scalo di Torino, stando ai dati dell’Aci Impact Calculator, genera, tra impatto economico diretto, indiretto, indotto e catalitico, l’equivalente di 35mila posti di lavoro. Desidero infine ringraziare le colleghe e i colleghi del Gruppo Sagat e tutta la Comunità aeroportuale per l’impegno profuso quotidianamente nell’accogliere i nostri passeggeri, oltre a tutti coloro che in questo anno ci hanno scelto come punto di partenza o di arrivo dei loro viaggi“.