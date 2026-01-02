Crans-Montana: dal Piemonte una equipe per trasporto di un ferito in Lombardia

Borgosesia (VC) Ansa – Dal Piemonte alla Svizzera e quindi in Lombardia per la presa in carico di una delle persone rimaste ferite la scorsa notte a Crans-Montana nell’esplosione che ha investito un locale pubblico. Azienda Zero ha risposto a una richiesta della Creli (Consolle regionale elisoccorso della Lombardia) per il trasporto di un paziente: un elicottero è decollato da Borgosesia (Vercelli) alle 16:05 ed è atterrato a Sion alle 16:25. L’equipe sanitaria è stata accompagnata in ambulanza nell’ospedale cittadino, dove ha prelevato una persona ustionata che, nuovamente in elicottero, è stata portata in Lombardia per il ricovero.