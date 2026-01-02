Oggi a Castellania e a Novi si ricorda Fausto Coppi

Novi Ligure (AL) – Oggi, due gennaio 2026, nell’anniversario della morte si ricorda Fausto Coppi a 66 anni dalla morte (Castellania 15 settembre 1919 – Tortona, 2 gennaio 1960) al Museo dei Campionissimi (Costante Girardengo e Fausto Coppi). Stamane ci sarà la Santa Messa nella chiesetta di Castellania Coppi, quindi la visita alla casa natale del Campionissimo, mentre, nel pomeriggio alle quattro, al Museo dei Campionissimi di Novi, ricordando il gregario novese, e amico del Campionissimo, Ettore Milano, si terrà la presentazione della tappa del Giro d’Italia che tornerà a Novi il 21 maggio davanti a Villa Coppi.