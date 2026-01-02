Un genovese tra le vittime del rogo di Crans-Montana a Capodanno

Genova – C’è anche un giovane italiano tra le vittime del devastante incendio che ha colpito nella notte di Capodanno il locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Si tratta di Emanuele Galeppini, 16 anni, genovese ma residente a Dubai, promessa del golf nazionale, cresciuto sportivamente tra la Liguria e il Tigullio. La conferma ufficiale è arrivata nelle ultime ore dalla Federazione Italiana Golf, che ha espresso il proprio cordoglio con una nota carica di dolore: “La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galleppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici”.