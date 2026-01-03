Calcio Serie A – Genoa e Pisa pareggiano 1-1: il Grifone muove la classifica

Genova ( Genoa – Pisa 1-1) – Il Genoa accoglie il Pisa a Marassi, dove il risultato si stappa al 15’: Colombo torna titolare e timbra l’1-0 con un mancino che non lascia scampo a Semper. I toscani provano allora a rispondere al 33’ con Leris, ma il suo tentativo viene stoppato da Leali, bravo a deviare l’inzuccata dell’algerino sulla traversa. L’ex Sampdoria si rifà però al 38’, trovando il colpo dell’1-1 che permette agli ospiti di ristabilire l’equilibrio. Al 57’ a prendersi la scena è invece Semper, con una parata decisiva sul colpo di testa di Thorsby. Il triplice fischio ufficializza così l’1-1 finale, risultato che consente al Genoa di salire a 15 punti e al Pisa di portarsi a 12.

Genoa – Pisa

Gol: 15’ Colombo , 38’ Leris

Genoa (3-5-2): Leali ; Otoa (40’ st Marcandalli ), Ostigard , Vasquez ; Norton-Cuffy (31’ st Ellertsson ), Thorsby (19’ st Ekhator ), Malinovskyi , Frendrup , Martin ; Vitinha , Colombo (31’ st Ekuban ). In panchina.: Lysionok, Sommariva, Stanciu, Sabelli, Carboni, Cuenca, Fini, Masini, Venturino. All.: De Rossi

Pisa (3-5-2): Semper ; Canestrelli , Albiol (18’ st Caracciolo ), Bonfanti (28’ st Calabresi ); Touré , Leris (14’ st Marin ), Aebischer , Hojholt (14’ st Piccinini ), Angori ; Moreo (28’ st Nzola ), Meister . In panchina .: Andrade, Scuffet, Tramoni, Buffon, Esteves, Coppola, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Lorran. All.: Gilardino

Arbitro: Chiffi