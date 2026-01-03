Calcio Serie A – Il Como guadagna altri tre punti: battuto Udinese per 1-0

Como ( Como – Udinese 1-0) – Il sabato della diciottesima giornata di Serie A si apre con il successo del Como, che al Sinigaglia batte 1-0 l’Udinese. A far sorridere Fabregas al 18′ è Da Cunha, che trasforma il rigore nato da un’ingenua trattenuta di Piotrowski su Alberto Moreno e spiazza Padelli: i lariani non segnavano dal dischetto nel massimo campionato da 23 anni. Nella ripresa, Zaniolo si vede annullare, al 55′, il possibile pareggio per fuorigioco, poi Runjaic si sbilancia inserendo Solet ma soprattutto Bravo. Tra i padroni di casa entra Nico Paz, partito dalla panchina, ma il risultato non cambia: il Como sale a 30 punti, restano a 22 invece i friulani, al terzo ko nelle ultime cinque partite.
Como – Udinese
Gol: 18′ rig. Da Cunha
Como (4-2-3-1): Butez , Van der Brempt (44′ st Posch ), Ramon , Kempf , Moreno (34′ st Valle ); Perrone , Caqueret (24′ st Nico Paz ); Vojvoda (45′ st Smolcic ), Da Cunha , Rodriguez (34′ st Kühn ); Douvikas . In panchina: Vigorito, Cavlina, Dossena, S. Roberto, Baturina, Le Borgne, Cerri. All.: Fabregas
Udinese (3-5-2): Padelli ; Kristensen , Kabasele (30′ st Solet ), Bertola ; Zanoli (35′ st Bravo ), Piotrowski (30′ st Ehizibue ), Karlstrom , Ekkelenkamp (40′ st Gueye ), Kamara (1′ st Miller ); Zaniolo , Davis . A disp.: Nunziante, Okoye, Sava, Lovric, Zarraga, Camara. All.: Runjaic
Arbitro: Arena