Calcio Serie A – Il Milan vince a Cagliari grazie al gol di Leao

Cagliari ( Cagliari – Milan 0-1) –Nell’anticipo della diciottesima giornata di Serie A, il Milan batte 1-0 il Cagliari e, in attesa di Inter-Bologna, si prende la vetta della classifica. Nel giorno del ritorno in Sardegna di Massimiliano Allegri, i rossoneri inaugurano il loro 2026 con un successo, anche se a partire meglio sono i rossoblù, spinti da Palestra. Nel primo tempo c’è equilibrio, ma nella ripresa escono dai blocchi meglio i rossoneri, che infatti trovano l’1-0 al 50′ con il sinistro sotto la traversa di Leão, servito da Rabiot. Debutta anche Füllkrug, che entra proprio al posto dell’autore del gol giocando i primi minuti con il suo nuovo club. Inutile l’ingresso di Pavoletti per Pisacane: il Cagliari resta a 18 punti, il Milan sale a 38 e aspetta Inter e Napoli.

Cagliari – Milan

Gol: st 5’ Leao

Cagliari (3-5-2): Caprile ; Zappa , Rodriguez ,Luperto 6; Palestra , Adopo , Prati (16′ st Borrelli) , Mazzitelli (38′ st Cavuoti), Obert (16′ st Idrissi ); Kilicsoy (38′ st Pavoletti ), Esposito (21′ st Gaetano). In panchina. Ciocci, Radunovic, Deiola, Di Pardo, Rog, Pintus, Mina, Liteta, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane

Milan (3-5-2): Maignan ; Tomori , De Winter , Bartesaghi ; Saelemaekers , Fofana 6 (24′ st Ricci ), Modric , Rabiot , Estupiñán (34′ st Gabbia 6); Loftus-Cheek (34′ st Pulisic ), Leao (24′ st Füllkrug ). In panchina.: Terracciano, Torriani, Athekame, Odogu, Jashari, Pavlovic, Castiello. All.: Allegri

Arbitro: Abisso