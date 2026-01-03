Calcio Serie C – Non si ferma davanti alla nebbia la Pro Vercelli: vittoria per 1-0 sulla Pro Patria

Vercelli ( Pro Vercelli – Pro Patria 1-0) – Nemmeno la nebbia ferma la Pro Vercelli, che torna alla vittoria dopo una striscia negativa e rilancia le sue ambizioni in classifica. La foschia cala su Vercelli e avvolge un Piola che si stringe attorno alla squadra con un tifo continuo, nonostante la difficoltà nel vedere chiaramente la partita. La prima occasione pericolosa è vercellese: Comi sfiora il gol con una conclusione insidiosa.La Pro continua ad attaccare, ma il gol non arriva. Al 33’ è la Pro Patria a chiedere un FVS per un possibile rigore: dopo un minuto di revisione, l’arbitro respinge la richiesta. Al 41’ la Pro Vercelli va ancora vicinissima al vantaggio con Iotti, ma Rovida salva sulla linea; Comi protesta con il guardalinee convinto che la palla fosse entrata. Nei tre minuti di recupero la Pro spinge, ma il risultato resta fermo sullo 0-0.Il secondo tempo ricomincia sulla falsa riga del primo: la Pro Vercelli costruisce, ma non concretizza. Al 57’, però, dopo un’azione concitata, Burruano si trova solo davanti a Rovida e lo batte con un rasoterra preciso. Esplode in un’esultanza che racconta quanto questo gol fosse importante, per lui e per tutta la squadra.

Pro Vercelli – Pro Patria

Gol: 57′ Burruano

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Clemente, Coccolo, Carosso (dall’88’ Marchetti); Iotti, Burruano, Haoudi (dal 62′ Huiberts); Akpa Akpro (dall’88’ Rutigliano), Comi (dal 79′ Coppola), A. Sow (dal 79′ O. Sow). In panchina: Rosin, El Bouchataoui, Mallahi, Ronchi, Furno, Tarantola, Zacchera. All. Santoni.

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida; Mora, Masi, Travaglini; Giudici (dall’89’ Citterio), Ferri, Schirò, Dimarco (dal 68′ Orfei); Bagatti; Renelus (dal 75′ Ganz), Mastroianni (dal 68′ Udoh). A disposizione: Gnonto, Zamarian, Viti, Schiavone, Aliata, Auci, Galantucci, Ricordi. All. Bolzoni.

Arbitro: Maccorin di Pordenone;