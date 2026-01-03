Calcio Serie C – Tre punti d’oro per la Juve Next Gen: vittoria sul Carpi per 2-0

Alessandria ( Juventus U23 – Carpi 2-0) –La Juventus Next Gen batte il Carpi 2-0 in maniera meritata e ottiene 3 punti che la portano momentaneamente in zona playoff. 24 punti adesso per i bianconeri in classifica, mentre il Carpi resta ottavo a quota 26 punti. Buona la prestazione odierna dei ragazzi di Brambilla, che non hanno mai rischiato davvero la rimonta avversaria. A portare in vantaggio i bianconeri è Puczka, che conclude da 2 passi al termine di un’azione insistita che ha portato i bianconeri al tiro per 3 volte in pochi secondi. 1-0. A raddoppiare per i bianconeri è Okoro, che sfrutta un pallone servitogli da Faticanti in mischia per mettere palla in rete a porta praticamente sguarnita.

Juventus U23 – Carpi

Gol: 24’ pt. Puczka , 45’ pt. Okoro .

Juventus Next Gen: Mangiapoco (32’ st. Fuscaldo), Gil, Puczka, Owusu (43’ st. Ngana), Anghelè (43’ st. Amaradio), Faticanti, Guerra (Cap.) (20’ st. Perotti), Brugarello, Turicchia, Cudrig, Okoro (20’ st. Deme). In panchina : Bruno, Fuscaldo, Savio, Vacca, Scaglia F., Pagnucco, Mazur, Martinez. Allenatore: Massimo Brambilla

Carpi: Sorzi, Zagnoni (Cap.), Figoli, Cecotti, Gerbi, Casarini, Tcheuna (1’ st. Stanzani) (10’ st. Arcopinto), Rossini, Forte (1’ st. Cortesi), Rosetti (1’ st. Pietra), Pitti (44’ st. Panelli). In panchina: Scacchetti, Perta, Verza, Lombardi, Mahrani, Toure. Allenatore: Stefano Cassani.

Arbitro: Maresca (Napoli).