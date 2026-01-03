Pallacanestro Eurolega -Milano si illude poi Bologna la schianta:

Bologna ( Virtus Bologna – Olimpia Milano 97-85) – Iludersi, per poi cadere pesantemente. Così si può racchiudere l’andamento della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Virtus Bologna finita 97-85 per i bolognesi. In quello che poteva essere il derby da vincere per staccare l’avversario bolognese, l’Armani si illude di un un primo quarto praticamente perfetto e gioca i suoi successivi peggiori 30 minuti della stagione.Il problema per l’Olimpia è che il secondo tempo è letteralmente dominato dalla Virtus. Il cambio di passo arriva subito, il 7-0 iniziale che cambia totalmente la faccia della partita (54-47). Morgan da 3 firma anche il +11 (69-58), ma l’Armani è un colabrodo in difesa palesando le difficoltà già patite a Dubai. I felsinei volano via, addirittura +15 già al 29’ quando Taylor fa impazzire la Virtus Arena sul 75-60. L’Armani in difesa non tiene più nulla, solo che in attacco segna con il contagocce tanto che saranno solo 38 i punti segnati nella ripresa.

Virtus Bologna – Olimpia Milano

Parziali: 14-27/33-20/30-19/ 20-19

Virtus Bologna: Vildoza 10, Pajola 4, Niang 11, Accorsi ne, Taylor 4, Alston 20, Canka ne, Hackett 8, Morgan 22, Jallow 12, Akele 6.

Milano : Mannion ne, Brown 4, Ellis 7, Booker 12, Brooks 8, LeDay 14, Ricci 3, Guduric 11, Shields 11, Nebo 15, Totè ne, Dunston ne. All. Poeta