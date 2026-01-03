Rogo di Crans-Montana: i dispersi del Nord Ovest d’Italia

Alessandria – Oltre al genovese Emanuele Galeppini, 16 anni, di Genova, promessa del Golf, morto nel rogo della discoteca svizzera “Le Constel” (ma la certezza che sia morto, potrebbe arrivare anche tra qualche giorno: solo gli esami del Dna potranno confermare l’identità), ci sono due dispersi del nostro Nord Ovest: Chiara Costanzo, 16 anni di Novara e Achille Barosi 16 anni, di Milano. Chiara Costanzo, nata e cresciuta a Milano, aveva scelto di trascorrere il Capodanno. Da quella notte risulta dispersa. La Farnesina non conferma il decesso e l’esame del Dna non è ancora stato effettuato. Ma la speranza della famiglia, originaria di Arona (nel Novarese), si affievolisce ora dopo ora. Achille Barosi invece È stato visto l’ultima volta intorno all’1.30 della notte di Capodanno mentre rientrava nel pub per recuperare la giacca e il telefono. Da quel momento, di lui non si hanno più notizie.