Un escursionista morto a causa di una valanga sulle Alpi Cuneesi

Acceglio (CN) – Una valanga si è verificata iri pomeriggio in alta valle Maira, nel Comune di Acceglio, nell’area del bivacco Bonelli a oltre 2300 metri di quota. Almeno quattro gli escursionisti travolti. Secondo le prime informazioni ci sarebbe una vittima e almeno altre due persone soccorse e recuperate in gravi condizioni. Sul posto il Soccorso Alpino e il personale del 118 oltre alle forze dell’ordine.

