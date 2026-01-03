Un giovane di 19 anni del VCO tra i feriti a Crans Montana

Cras Montana (CH) Ansa – Gregory Esposito, 19 anni, è uno degli italiani rimasti feriti nell’incendio di Crans Montana. Il ragazzo vive a Milano ma la sua famiglia è originaria di Baveno, comune del Verbano-Cusio-Ossola sul lago Maggiore. Il sindaco di Baveno, Alessandro Monti, in una nota spiega di essere in stretto contatto da questa mattina con i parenti e che “Gregory si trova in ospedale a Berna in terapia intensiva e in condizioni stabili. Le notizie della tragedia di Crans Montana – il commento di Monti – ci lasciano senza parole. Siamo vicini a tutte le persone colpite da questa immane tragedia”.