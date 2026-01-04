Calcio Serie A – Il Lecce ferma la Juventus: è solo 1-1 allo Stadium

Torino (Juventus – Lecce 1-1) – Un errore costa carissimo alla Juventus, che spreca una buonissima prestazione e viene fermata sull’1-1 dal Lecce, bravo a capitalizzare nel migliore dei modi la sua prova difensiva allo Stadium. Il cambio tattico di Spalletti e il passaggio al 4-2-3-1 mandano in tilt i giallorossi, ma la Vecchia Signora non la sblocca e viene punita al primo errore: Cambiaso, di fatto, serve Banda per il vantaggio (46′ pt). Nella ripresa McKennie pareggia subito (49′) e avvia l’assedio bianconero, ma Falcone è superlativo e David sbaglia un rigore (64′). Inutile il finale con cinque giocatori offensivi, il Lecce ferma la Juve sul pari: Spalletti rischia di allontanarsi dalla top-4, punto d’oro per i salentini.

Juventus – Lecce

Gol: 46′ pt Banda , 3′ st McKennie

Juventus (4-2-3-1) – Di Gregorio ; Kalulu , Bremer , Kelly , Cambiaso (23′ st Kostic ); Locatelli (32′ st Openda ), Thuram (23′ st Koopmeiners ); Conceiçao (1′ st Zhegrova ), McKennie (37′ st Adzic ), Yildiz ; David . In panchina: Perin, Pinsoglio, Miretti, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe. All. Spalletti.

Lecce (4-3-3) – Falcone ; Perez (32′ Danilo Veiga ), Gaspar , Tiago Gabriel , Gallo ; Kaba , Ramadani , Maleh ; Pierotti (22′ st Ndaba ), Camarda (22′ st Stulic ), Banda (36′ st Helgason ).In panchina : Samooja, Bleve, Siebert, Alex Sala, N’Dri, Jean, Kouassi, Gorter, Marchwinski. All. Del Rosso (squalificato Di Francesco)

Arbitro: Collu.