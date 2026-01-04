Calcio Serie A – l’Atalanta batte l’ex Gasperini: decisivo il gol di Scalvini

Bergamo ( Atalanta – Roma 1-0) – Esattamente com’era successo a Daniele De Rossi nel suo ritorno all’Olimpico da avversario, Gian Piero Gasperini esce sconfitto nell’incrocio contro l’Atalanta. La Roma viene infatti sconfitta per 1-0 con una prova ampiamente sottotono e non allunga sulla Juventus, che la aggancia al quarto posto con 33 punti. Il match, giocato a ritmi altissimi nei primi sessanta minuti, viene deciso da un corner: Svilar sbaglia l’uscita e invoca un fallo, Scalvini insacca a porta vuota al 13′. Da qui in poi la Roma alza il baricentro, ma fatica a rendersi pericolosa, mentre la Dea si vede annullare il bis di Scamacca. Esulta Palladino, che sale a quota 25 punti e “vede” la lotta per le coppe.

Atalanta – Roma

Gol: 12′ Scalvini

Atalanta (3-4-2-1) – Carnesecchi ; Scalvini (14′ st Hien ), Djimsiti , Kolasinac (25′ Ahanor ); Zappacosta , de Roon , Ederson 6.5 (26′ st Maldini ), Bernasconi ; De Ketelaere , Zalewski (14′ st Musah ); Scamacca (26′ st Krstovic ). In panchina: Rossi, Sportiello, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini. All. Palladino.

Roma (3-4-2-1) – Svilar5; Mancini , Ziolkowski (1′ st Wesley ), Hermoso ; Celik , Cristante , Koné (39′ st Pisilli ), Rensch (15′ st Tsimikas ); Soulé (20′ st El Shaarawy ), Dybala ; Ferguson (15′ st Dovbyk ). In panchina: Vasquez, Gollini, Angeliño, Romano, Mirra, Lulli, Ghilardi. All. Gasperini.

Arbitro: Fabbri.