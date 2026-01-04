Calcio Serie C – Altra sconfitta per l’Atalanta U23: ko per 1-2 in casa dal Latina

Caravaggio ( Atalanta U23 – Latina 1-2) –Nella 20ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/26 finisce 1-2 per il Latina al comunale di Caravaggio.Primo tempo con poche occasioni per entrambe le formazioni. Da segnalare al 38′ il gol di Parigi annullato per fuorigioco.Nella ripresa i nerazzurri sembrano reagire con due occasioni di Cassa al 51′ e al 53′, entrambe respinte. Al 57′ però Parigi converte in rete il passaggio di Dutu portando gli ospiti in vantaggio. Al 70′ arriva anche la sua doppietta con un tiro di prima all’interno dell’area. È Manzoni ad accorciare le distanze all’86’ con un destro dal limite dell’area.
Atalanta U23 – Latina
Gol: 57′, 70′ Parigi, 86′ Manzoni
Atalanta U23: Sassi, Plaia (83′ Simonetto), Berto, Panada (C), Cortinovis (69′ Bonanomi), Cassa (69′ Cissè), Obrić, Ghislandi (83′ Manzoni), Steffanoni (69′ Idele), Levak, Vavassori. In panchina: Pardel, Torriani, Simonetto, Comi, Manzoni, Pounga, Guerini, Riccio, Navarro, Bergonzi, Lonardo. All: Salvatore Bocchetti.
Latina: Mastrantonio, Ercolano, Porro (87′ Vona), Pellitteri (68′ D’Angelo), Calabrese, Ekuban (68′ Fasan), Riccardi (80′ De Cristofaro), Marenco (C), Dutu, De Ciancio (87′ Scravaglieri), Parigi. In panchina: Basti, Iosa, Pace, Di Giovannantonio, Hergheligiu, Quieto. All: Gennaro Volpe.
Arbitro: Andrea Migliorini di Verona.