Calcio Serie C – Finisce a reti inviolate tra Inter U23 e Novara

Monza ( Inter U23 – Novara 0-0) – Comincia con un pareggio a reti bianche l’avventura di Andrea Dossena, nuovo allenatore, al timone del Novara. Gli azzurri sono usciti imbattuti dallo stadio di Monza, «casa» dell’Inter Under 23. Una partita senza squilli, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa si sono registrate più occasioni, soprattutto nell’area di rigore azzurra, dove il portiere Boseggia è stato decisivo ancora una volta. E forse è proprio questa l’unica nota positiva della giornata, che la porta del Novara sia rimasta inviolata.

Inter U23 – Novara

Inter U23 (3-4-2-1): Calligaris; Re Cecconi, Prestia, Alexiou; Kamatè, Fiordilino (26’st Bovo), Kaczamarski (33’st Zanchetta), David; Berenbruch (37’st Zouin), Topalovic (26’st Agbonifo); La Gumina (33’st Iddrissou). All. Vecchi.

Novara(4-3-3): Boseggia; Valdesi, Lorenzini, Khailoti, Agyemang; Basso (22’st Arboscello), Ranieri (37’st Collodel), Di Cosmo; Donadio (22’st Ledonne), Perini (22’st Morosini), Lanini. All. Dossena

Arbitro: Aloise di Voghera