Calcio Serie D – Il Derthona cala il tris contro Club Milano

Tortona ( Derthona – Club Milano 3-0) –Il nuovo anno del Derthona FBC si apre con il segnale che l’ambiente attendeva da tempo. Al Coppi, contro il Club Milano, arriva una vittoria netta, pesante non solo per il punteggio ma per il significato: 3-0, maledizione del campo di casa spezzata e classifica che torna a sorridere. A prendersi la scena è Nicolò Turco, che in appena cinque minuti indirizza il match. Tra il 32’ e il 37’ del primo tempo l’attaccante colpisce due volte, sfruttando al meglio gli spazi concessi dalla difesa ospite e trasformando il buon momento bianconero in un doppio vantaggio che cambia l’inerzia della gara. Il Coppi, spesso avaro di soddisfazioni, questa volta accompagna la squadra.Il Derthona gioca con ordine, controlla e non concede praticamente nulla, mostrando quella compattezza che era mancata in altre uscite casalinghe. Il Club Milano prova a rientrare in partita, ma senza trovare varchi né ritmo. Così, in avvio di ripresa, arriva anche il colpo che chiude definitivamente i conti: Federico Patti firma il 3-0 che mette il sigillo sulla prima gioia interna del 2026.

Derthona – Club Milano

Gol: : pt 32′ Turco, 37′ Turco; st 8′ Patti

Derthona (5-4-1): Cizza; Nobile (25′ st Marcaletti), Daffonchio, Benedetti, Gilli, Gagliardi Torriero; La Cava (22′ st Scalzi), Gerbino, Disegni (32′ st Taverna), Perez (31′ Patti); Turco (16′ st Buongiorno). In panchina. Mandrino, Robotti, Arcidiacono, De Simone. All. Buttu

Club Milano (3-5-2): Stucchi; Bernacchi, Marzupio, Oliva (1′ st Marchetti); Arpino (20′ st Dell’Acqua), Acella, Rankovic (1′ st Goffi), Tonon, Maurizii; Vedovati (15′ st Rigo), Di Nella (33′ st Magrini). In panchina. Taliento, Busato, Battaglia, Di Coste. All. Leone

Arbitro: Pascali di Pistoia