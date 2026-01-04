Crans-Montana: completato il riconoscimento delle sei vittime italiane

Roma (Ansa) – È stato completato il riconoscimento delle sei vittime italiane della strage di Capodanno di Crans-Montana.

Lo ha riferito l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado (nella foto). Ai quattro precedentemente identificati, il sedicenne bolognese Giovanni Tamburi, il sedicenne milanese Achille Barosi, il quasi diciassettenne genovese Emanuele Galeppini e la sedicenne milanese Chiara Costanzo, dovrebbero quindi aggiungersi la quindicenne italosvizzera Sofia Prosperi ed il sedicenne romano Riccardo Minghetti.In tarda mattinata era stata data la notizia dell’identificazione di Chiara Costanzo. Ieri erano stati identificati Tamburi, Barosi e Galeppini.