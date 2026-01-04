È diretto a Oropa al motoraduno del Vespa Club ma è coinvolto in un incidente stradale e finisce all’ospedale

Vercelli – Era diretto al motoraduno ma un incidente stradale lo dirotta all’ospedale. Protagonista di questa singolare vicenda è stato il presidente del Vespa Club Franco Bevilacqua di 79 anni che, giovedì 1° Gennaio, da Vercelli si stava recando al tradizionale motoraduno che si svolge, ogni anno, il primo gennaio al santuario di Oropa. All’altezza di Massazza il presidente del Vespa Club di Vercelli ha perso il controllo della sua Vespa ed è uscito di strada riportando lesioni.

Subito trasportato all’ospedale di Biella, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’aorta. Col passare delle ore però il quadro clinico è migliorato rapidamente e Bevilacqua è fuori pericolo. Sul luogo dell’incidente il 118 e le forze dell’ordine che stanno cercando di risalire alle cause dell’incidente.