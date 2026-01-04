La Protezione Civile del Piemonte a Crans-Montana

Torino – Per contribuire ai soccorsi a Crans Montana la Regione Piemonte ha attivato il modulo Tast (Team di assistenza tecnica e supporto) della Protezione civile regionale, struttura operativa specializzata e certificata per interventi di emergenza nazionali e internazionali composta da volontari e professionisti piemontesi. La Regione rende noto che fin dai momenti immediatamente successivi alla tragedia di Capodanno – ha offerto la sua disponibilità a collaborare con le attività di soccorso sanitario e di assistenza, attivando il sistema di Protezione Civile, forte dell’esperienza maturata in tante missioni internazionali.