Pallacanestro Serie B Interregionale – Il Gulliver inizia l’anno con una sconfitta: al Camagna passa Gallarate

Tortona ( Gulliver Tortona – Basket Gallarate 81-102) –Inizia con una sconfitta il nuovo anno del Gulliver Derthona che, privo di Di Meo, Bellinaso, Coulibaly e Bottelli, cede tra le mura amiche del Pala Camagna alla BBG Gallarate con il punteggio di 81-102.La partita si mette subito in salita per i bianconeri, costretti a inseguire per tutti i quaranta minuti una Gallarate solida e concreta. Nonostante le numerose assenze, il Gulliver Derthona prova a restare in partita mostrando carattere e intensità, mettendo pressione agli ospiti e cercando di sfruttare ogni loro errore. I lombardi, però, trascinati dalle alte percentuali dall’arco, riescono progressivamente ad allungare il divario, chiudendo il primo tempo avanti 48-62.Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Talpo tenta di cambiare l’inerzia dell’incontro, ma Gallarate continua a macinare punti, toccando il massimo vantaggio sul 57-80 a due minuti dalla fine del terzo quarto e indirizzando la gara. Nell’ultimo periodo il Gulliver Derthona riesce a vincere il parziale, senza però riuscire a riaprire la sfida, che si conclude sull’81-102 finale in favore degli ospiti.Il prossimo impegno in Serie B Interregionale è in programma domenica 11 gennaio alle ore 18:00, in trasferta a Gazzada, per l’ultima giornata del girone d’andata.

Gulliver Tortona – Basket Gallarate

Parziali: (19-29, 29-33, 15-23, 18-17)

Derthona: Fogliato 14 (6/8 da due), Bottelli ne, Bresciani 20 (6/8 dal campo, 7 reb), Borasi, Chikal 4, Obakhavbaye 6, Pisati 1, Solazzi 4, Josovic 32 (13/15 ai liberi, 9 reb), Taverna. All. Talpo Ass. Fanaletti, Lombardi

Gallarate: Beretta 2, Meier ne, Veronesi 2, Macchi, Clerici 14, Albique 5, Chinellato 21, Ciccarelli 24, Romanò 9, Lunardi 2, Lynch-Daniels 23. All. Allegretti