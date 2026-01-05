Calcio Serie A – Il Toro espugna il Bentegodi: tris al Verona

Verona ( Hellas Verona – Torino 0-3) – Vittoria importante per il Torino nella diciottesima giornata di Serie A: i granata, infatti, vincono 3-0 al Bentegodi contro il Verona. Il match si sblocca al 10′: sul retropassaggio impreciso di Bernede, Nelsson sbaglia l’intervento e spiana la strada all’ex Simeone, che solo davanti a Montipò non sbaglia. Poco dopo, il portiere dei gialloblù salva su Lazaro e Vlasic. Nel recupero, Casadei (87′) e Njie (91′) entrano e la chiudono in contropiede. Baroni sorride e sale a 23 punti scavalcando Udinese e Cremonese e agganciando il Sassuolo, mentre l’Hellas è ultimo a quota 12 insieme a Fiorentina e Pisa, ma con una partita in meno rispetto a Vanoli e Gilardino.

Hellas Verona – Torino

Gol: 10′ Simeone, 42′ st Casadei, 46′ st Njie

Verona (3-5-2): Montipò ; Núñez , Nelsson , Bella-Kotchap ; Oyegoke (1′ st Gagliardini ), Serdar (22′ st Harroui ), Al Musrati (1′ st Orban ), Bernede (30′ st Kastanos ), Frese ; Giovane , Mosquera (31′ st Sarr ). In panchina .: Perilli, Toniolo, Santiago, Valentini, Bradaric, Slotsager, Ebosse, Niasse, Cham. All.: Zanetti

Torino (3-4-1-2): Paleari ; Ismajli , Maripán , Coco ; Lazaro , Gineitis (30′ st Casadei ), Ilkhan (22′ st Tamèze ), Aboukhlal (38′ st Dembélé ); Vlasic ; Simeone (30′ st Zapata ), Adams (38′ st Njie ). In panchina.: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Asllani, Biraghi. All.: Baroni

Arbitro: Rapuano