Calcio Serie A – L’Inter travolge il Bologna: finisce 3-1 a San Siro

Milano ( Inter – Bologna 3-1) – Una serata da Inter e una serata da Lautaro: la migliore (o quasi) espressione della squadra nerazzurra e del suo capitano portano tre punti e la conferma del primato in classifica. Gara quasi a senso unico, con dominio assoluto dei padroni di casa. Primo tempo chiuso sull’1-0 ma soltanto grazie a una serie di parate eccezionali compiute da Ravaglia. Nel secondo tempo la spallata definitiva e il 3-1 finale con l’unica vera distrazione della difesa di Chivu. Lautaro ovviamente grande protagonista, con un gol da bomber e con alcune giocate sopraffine. Chivu può sorridere con la seconda vittoria consecutiva in partite di fascia alta (Atalanta e Bologna), ma anche per avere a disposizione molte alternative soprattutto in mezzo al campo. Resta aperto il problema della fascia destra, con Luis Henrique ancora non all’altezza dei compagni. Per il Bologna una delle prestazioni meno brillanti, probabilmente dovuta a un po’ di stanchezza mentale e sicuramente all’apporto limitato del leader Orsolini, entrato per una ventina di minuti.

Gol:pt 39′ Zielinski; nel st 3′ Lautaro, 29′ Thuram, 38′ Castro

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni (30′ st Carlos Augusto); Luis Henrique, Barella (22′ st Mkhitaryan), Calhanoglu (22′ st Sucic), Zielinski, Dimarco; Thuram (38′ st Lavelli), Lautaro (30′ st Esposito) (13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 43 Cocchi, 50 Cinquegrano). All.: Chivu.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm (22′ st Zortea), Heggem, Lucumí (1′ st Vitik), Lykogiannis; Moro (1′ st Pobega), Ferguson; Cambiaghi (22′ st Orsolini), Odgaard (34′ st Freuler), Rowe; Castro (25 Pessina, 82 Franceschelli, 16 Casale, 17 Immobile, 24 Dallinga, 29 De Silvestri, 30 Dominguez, 33 Miranda, 77 Sulemana, 80 Fabbian). All.: Italiano.