Calcio Serie C – Pari per 2-2 tra Bra e Sambenedettese: i piemontesi pareggiano su rigore al 96′

Sestri Levante ( Bra – Sambenedettese 2-2) – La Sambenedettese esce dal campo con grande amarezza e la sensazione di aver sprecato una vittoria ormai in tasca. Al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, i rossoblù vengono infatti raggiunti al 94’ (93:53, a 7 secondi dalla fine) su calcio di rigore e devono accontentarsi di un pareggio per 2-2, maturato dopo una prestazione solida e per lunghi tratti superiore, segnata da un episodio sfortunato nei minuti di recupero. Dopo una fase iniziale equilibrata, i rossoblù passano in vantaggio al 16’: Pezzola affonda sulla destra e serve un cross preciso per Eusepi, che di testa firma l’1-0 e sale a sei reti in campionato. Il Bra reagisce e al 26’ trova il pareggio con Rottensteiner, a segno di testa sul secondo palo. La Samb non si scompone e al 36’ torna avanti grazie a una grande iniziativa personale di Candellori, che dal limite dell’area lascia partire un destro preciso per il 2-1, gol che vale la sua terza marcatura stagionale. Prima dell’intervallo i rossoblù controllano il match e vanno al riposo in vantaggio.Al 94’, in pieno recupero, l’arbitro assegna un calcio di rigore al Bra per un fallo di Pezzola su Fiordaliso in area. Dopo la revisione al FVS, il direttore di gara conferma la decisione. Sul dischetto si presenta Baldini, che al 96’ spiazza Cultraro e firma il 2-2 definitivo.

Bra – Sambenedettese

Gol: pt 16′ Eusepi, 27′ Rottensteiner, 37′ Candellori, 9′ Baldini

Bra (3-5-2): Renzetti; Lionetti, Rottensteiner (56′ Capac), De Santis; Fiordaliso, Maressa, La Marca (56′ Minaj), Tuzza (75′ Campedelli), Sganzerla; Baldini, Sinani. A disposizione: Franzini, Menicucci, Lia, Cannistra, Di Biase, Armstrong, Dimatteo, Rabuffi, Leoncini. Allenatore: Fabio Nisticò.

Sambenedettese (3-5-2): Cultraro; Pezzola, Dalmazzi, Zini; Zoboletti, Bongelli, M. Touré, Candellori (83′ Tosi), Piccoli; Eusepi (83′ N. Touré), Konaté. A disposizione: Orsini, Grillo, Chelli, Lulli, Sbaffo, Vesprini, Napolitano, Iaiunese. Allenatore: Filippo D’Alesio.