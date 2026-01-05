Pallacanestro Serie A – Bertram travolgente a Desio: battuta Cantù e quarto sigillo consecutivo

Desio ( Acqua San Bernardo Cantù – Olimpia Milano 79-85) –Dopo tre vittorie consecutive che hanno valso la qualificazione aritmetica alla Final Eight di Coppa Italia, la Bertram Derthona Tortona inizia il 2026 nel migliore dei modi, sconfiggendo l’Acqua S.Bernardo Cantù 79-85 in rimonta dopo aver iniziato la gara del PalaDesio sotto di 13 lunghezze.Cinque giocatori in doppia cifra per la squadra di Mario Fioretti, trascinata dai 19 punti con 3/4 da due punti, 3/4 dal perimetro e 4/5 ai liberi per Arturs Strautins, MVP della gara. Il lettone è stato fondamentale nel finale di partita con due triple da mattatore assoluto.La prima dell’anno inizia con un avvio di partita travolgente da parte dei padroni di casa, che toccano il massimo vantaggio della gara sul +13 (18-5) con 6:10 sul cronometro nel primo quarto grazie alle triple di Giordano Bortolani e al contributo offensivo di Erick Green.Non tarda ad arrivare la reazione immediata della Bertram, che trova i primi punti della gara per il miglior realizzatore del campionato Vital (14 punti, 6 rimbalzi e 6 assist), infilando un 10-0 di parziale che sa di orgoglio. La rimonta si completa sul finale del secondo quarto, con i bianconeri che vanno all’intervallo avanti 44-46 anche grazie alle schiacciate poderose di Gorham (10 punti) e Chapman.Il ritmo di entrambe le squadre rallenta nel terzo quarto, con le percentuali dall’arco dei brianzoli che si sporcano e l’attacco della Bertram che si fa meno dinamico. Due triple consecutive di Hubb (10 punti e 7 assist) danno speranza ai bianconeri a inizio secondo tempo, ma si va nel quarto quarto in parità sul 62-62.In continuità con l’equilibrio dei primi trenta minuti, anche l’ultimo quarto vede le due squadre giocarsela punto a punto. La Bertam tocca il +6 (64-70) con una schiacciata di Gorham con 6:46 da giocare, mentre i 7 punti consecutivi di Grant Basile restituiscono il vantaggio (75-74) a Cantù con 4:25 sul cronometro.Il finale, però, è tutto a tinte bianconere: con un 11-0 di parziale e due triple clutch di Strautins, la squadra allenata da Mario Fioretti si porta a casa la quarta vittoria consecutiva in campionato, la prima del 2026. I bianconeri centrano la decima vittoria in quattordici giornate disputate in LBA.

Acqua San Bernardo Cantù – Betram Tortona

Parziali: (27-19, 44-46, 62-62)

Cantù: Gilyard, Moraschini, De Nicolao 5, Ballo 11, Bortolani 23, Molteni N.E., Sneed 8, Basile 9, Green 19, Ayayi 4, Zimonjic N.E., Okeke N.E.. All. Brienza.

Tortona: Vital 14, Hubb 10, Gorham 10, Pecchia 2, Chapman 9, Bresciani N.E., Tandia N.E., Strautins 19, Baldasso 8, Olejniczak 10, Riismaa 3. All. Fioretti.

Arbitri: Giovannetti di Bari, Dori di Venezia, Catani di Pescara.