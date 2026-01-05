Pallacanestro Serie A2 – Reale mutua beffata allo scadere: Rimini espugna Torino

Torino ( Basket Torino – Dove Rimini 64-67) – Il nuovo anno inizia in maniera piuttosto amara per la Reale Mutua Basket Torino, che si trova costretta a inaugurare il suo girone di ritorno con una sconfitta di misura in casa per mano della Dole Basket Rimini. I gialloblù di coach Moretti hanno offerto la solita prova di grande carattere, costringendo la capolista a una gara dura, fisica e intensa, ma non è bastato. Torino ha condotto nella prima metà di gara, grazie al solito Robert Allen e a un ispiratissimo Marco Cusin (massimo stagionale da 14 punti per l’ex azzurro), poi nel secondo tempo è emerso il talento degli esterni romagnoli : nel finale in volata, è Tomassini a infliggere la tripla decisiva allo scadere per il 64-67 finale. Rimini vola in cima alla classifica, Torino torna ad avere un bilancio in equilibrio a 10 vittorie e altrettante sconfitte.

Basket Torino – Dole Rimini

Parziali: (19-10, 14-20, 15-22, 16-15)

Reale Mutua Torino: Robert Allen 16 (4/10, 1/2), Marco Cusin 14 (7/9, 0/0), Macio Teague 10 (3/11, 0/5), Federico Massone 9 (3/10, 1/2), Matteo Schina 8 (2/7, 1/4), Davide Bruttini 4 (2/5, 0/0), Lorenzo Tortu’ 3 (0/4, 1/2), Giovanni Severini 0 (0/0, 0/2), Umberto Stazzonelli 0 (0/1, 0/0), Success Eruke 0 (0/0, 0/0), Dario Zucca 0 (0/0)

Dole Basket Rimini: Alessandro Simioni 17 (6/10, 1/2), Davide Denegri 16 (2/4, 2/7), Giacomo Leardini 10 (0/1, 3/4), Giovanni Tomassini 10 (2/5, 2/4), Pierpaolo Marini 7 (2/5, 0/2), Gora Camara 5 (1/2, 0/0), Assane Sankare 2 (1/3, 0/1), Luca Pollone 0 (0/0, 0/1), Ivan Alipiev 0 (0/2, 0/1), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0).