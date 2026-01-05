Pallacanestro Serie A2- Ultimo quarto da grande squadra: Pesaro supera Milano

Pesaro ( Victoria Libertas Pesaro – Urania Milano 73-68) – Una splendida Wegreenit Urania Milano va solo vicina all’impresa a Pesaro, 73-68. Dopo un inizio difficile i Wildcats riemergono con rabbia guidati da un monumentale Gentile (20 con 13 rimbalzi) e Taylor ( 17 punti), nel finale la spuntano i padroni di casa Bucarelli e Bertini decisivi.Gentile è il più tonico tra i Wildcats, Wegreenit in difficoltà invece a centro area dove le incursioni di Bucarelli fanno danni, 7-4. Un botto di capitan Amato tiene Urania a contatto, salgono i falli in casa milanese con gli ospiti già in bonus, 11-9. Il primo squillo di Talyor non frena il tentativo di strappo dei pesaresi, ancora Miniotas troneggia in vernice, 19-12. Si batte Gentile che prova a trascinare i suoi, batte un colpo anche Lupusor con una tripla ma si consolida il vantaggio dei marchigiani alla prima sirena con Tambone in evidenza, buzzer beater di Amato per il meno 9, 31-22. Un Gentile in doppia cifra continua a tenere in linea di galleggiamento la Wegreenit nonostante le percentuali in salita dall’arco dei padroni di casa, a segno Felder, 36-24. Urania resta in corsa strappando preziosi rimbalzi offensivi, 43-35 dopo un blitz di Sabatini. Buon momento per i Wildcats che mordono con maggiore aggressività in difesa, Taylor riporta ad un solo possesso la Wegreenit, 43-41. Ottimo impatto anche di D’Almeida che timbra la schiacciata che sigilla la parità a metà gara, 45-45. Milano senza punti per oltre 6 minuti, una colossale ingenuità di Rogic regala nuova linfa ai marchigiani, 64-62. Cresce il nervosismo tra i padroni di casa mentre prosegue il blackout rossoblu, l’autentico goal di Bucarelli sblocca l’impasse, 66-62. Una tripla di Cavallero riaccende le speranze della Wegreenit che viene ricacciata a meno 4 da Bertini, una stoppata di Tambone respinge l’ultimo assalto milanese, 73-68.

Vittoria Libertas Pesaro – Urania Milano

Parziali: (31-22, 14-23, 14-17, 14-6)

Victoria Libertas Pesaro: Lorenzo Bucarelli 17 (3/6, 2/5), Kay Felder 13 (3/10, 1/5), Regimantas Miniotas 11 (4/10, 0/0), Nicolo Virginio 11 (4/4, 0/1), Alessandro Bertini 10 (2/2, 2/4), Matteo Tambone 7 (2/2, 1/7), Octavio Maretto 4 (1/3, 0/0), Quirino De laurentiis 0 (0/0, 0/0), Elhadji Fainke 0 (0/0, 0/0), Pietro Reginato 0 (0/0, 0/0), Eduardo Sakine yassine 0 (0/0, 0/0). Coach Sacripanti

Wegreenit Urania Milano: Alessandro Gentile 20 (8/24, 0/2), Kevion Taylor 17 (7/13, 0/2), Andrea Amato 10 (0/3, 3/6), Matteo Cavallero 7 (2/3, 1/2), Gherardo Sabatini 5 (1/2, 1/5), Ursulo D’almeida 4 (2/3, 0/0), Ion Lupusor 3 (0/0, 1/2), Roko Rogic 2 (0/0, 0/4), Alessandro Morgillo 0 (0/2, 0/0), Morgan Rashed 0 (0/0, 0/0). Coach Cardani