Pallacanestro Serie B – Inizia con una sconfitta l’anno del Monferrato Basket: battuto da Treviglio

Treviglio ( Tav Treviglio Brianza Basket – Monferrato Basket 79-65) – Dopo avere chiuso in bellezza il girone d’andata, la Novipiù di coach Corbani è chiamata a confermare, sull’ostico parquet della TAV Treviglio, quanto di buono aveva mostrato a Piacenza. I biancoverdi di coach Davide Villa, settimi in graduatoria al termine del girone d’andata con un record di 6 vittorie e 2 sconfitte al “PalaFacchetti”, possono contare sull’apporto dell’ex juniorino Marcius. Nelle fila di MB torna a disposizione il play-maker Guerra, inserito in distinta dopo avere saltato due partite per un risentimento muscolare; il suo contributo sarà cruciale per affrontare un trittico di sfide decisive per la salvezza. All’andata, i ragazzi di coach Villa si erano imposti al “PalaEnergica” per 90-76. In un match a basso punteggio, quattro giocatori rossoblu hanno chiuso in doppia cifra al “PalaFacchetti”. Caglio e Marcucci hanno trovato ottimi spunti, raggiungendo entrambi quota 10 punti. L’argentino Zanzottera, punto di riferimento offensivo in diversi momenti del match, chiude a quota 12 punti. Nonostante 30 minuti di marcatura asfissiante di Taflaj e Marcius, Martinoni esplode nell’ultimo quarto, mettendo a referto 17 punti. All’intervallo, le percentuali realizzative delle due squadre erano quasi identiche e entrambe avevano catturato 18 rimbalzi.

Tav Treviglio Brianza Basket – Monferrato Basket

Parziali: (19-15, 23-19, 15-19, 22-12)

Tav Treviglio Brianza Basket: Marco Restelli 18 (4/5, 3/9), Richard ygor Morina 15 (4/7, 2/4), Michele Rubbini 10 (2/2, 2/3), Davide Reati 9 (2/5, 1/4), Tommaso Rossi 8 (0/1, 2/2), Pietro Agostini 8 (2/3, 1/4), Celis Taflaj 5 (2/3, 0/4), Aleksandar Marcius 4 (2/2, 0/0), Matteo Galassi 2 (1/3, 0/4), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Andrea Ronchi 0 (0/0, 0/0), Alessandro Daccò 0 (0/0, 0/0). Coach Villa



Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 17 (6/11, 0/1), Tomas Zanzottera 12 (3/7, 1/2), Francesco Marcucci 10 (2/5, 2/3), Simone Caglio 10 (3/4, 1/1), Marco Rupil 8 (3/8, 0/2), Francesco Guerra 6 (1/2, 0/4), Mamoudou Dia 2 (1/2, 0/0), Destiny Osagie 0 (0/0, 0/0), Kesmor Osatwna 0 (0/1, 0/0), Andrei ioan Flueras 0 (0/1, 0/1), Alberto Mossi0 (0/0, 0/0), Nicolò Quaroni 0 (0/0, 0/0). Coach Corbani