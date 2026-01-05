Pallacanestro Serie b Interregionale – Non ce la fa la Junior a Siena: sconfitta contro Stosa Virtus

Siena ( Stosa Virtus Siena – Junior Casale 91-76) – Un’ottima Stosa festeggia la prima gara dell’anno con un successo. I rossoblù, senza Guerra uscito nel primo quarto per un colpo al piede, battono Casale, consolidando il quarto posto. In avvio la Virtus prova a correre tenendo ritmi alti con Calvellini (foto), Costantini e Gianoli: primo mini allungo del match. I giochi a 2 tra Calvellini e Gianoli consentono alla Virtus di allungare ancora sul finire di primo quarto (27-17). In avvio di secondo periodo i locali allungano ancora grazie alle triple di Braccagni e ai canestri da sotto di Redaelli e Crocetta (34-20). Sirchia prende per mano l’attacco ospite e le sue triple, oltre a una conclusione dall’angolo di Reiteri, consentono a Casale di piazzare un parziale di 2-9. Il break ospite, propiziato dalle conclusioni da 3 di Sirchia, è devastante: la Junior trova il sorpasso (41-42) prima del canestro di Gianoli che manda le squadre al riposo sul 43-42. Il terzo quarto si apre con un 6-0 Virtus formato Morciano-Calvellini (49-42). La Stosa riprende a correre e costruisce il parziale che permette di volare a +15 a metà tempo (59-44). I rossoblù toccano il +18 e vanno all’ultimo riposo sul 67-50. Nell’ultimo periodo si segna con il contagocce ma la Virtus si appoggia a capitan Calvellini che segna da tutte le posizioni mantenendo il vantaggio (72-56 a 6’ dal termine). Casale prova a riavvicinarsi tornando fino a -10 ma la Stosa chiude con una meritata vittoria.

Stosa Virtus Siena – Junior Casale

Parziali: 27-17; 43-42; 67-50.

Stosa Virtus Siena: Ense 3, Braccagni 13, Redaelli 7, Costantini 10, Calvellini 22, Morciano 11, Gianoli 16, Bartelloni, Guerra 2, Cini 5, Crocetta 2, Vegni ne. All. Evangelisti.

Junior Casale: De Ros 17, Bertaina ne, Sirchia 18, Alberione 4, Galdiolo 9, Comin 2, Avonto ne, Francione ne, Zangheri 12, Ravioli, Raiteri 6, Azzano 8. All. Degiovanni.