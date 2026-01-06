Auto contro un camion sulla A21: un morto e due feriti

Alessandria –Incidente sulla A21, in direzione Piacenza, ad Alessandria intorno alle mezzanotte di oggi 6 gennaio. C’è stato lo scontro di un’auto contro un camion. Il bilancio del grave incidente è di un morto e due feriti: uno, il più grave, trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria (un uomo di circa 50 anni), il secondo trasferito all’ospedale di Asti in codice giallo.Sono intervenuti il mezzo di Soccorso Avanzato del 118, quello del soccorso di base, la Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.