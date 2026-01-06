Bloccati al cammino dei briganti: due giovani salvati nella notte

Val Borbera (AL) –Ieri sera, 5 Gennaio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti in Val Borbera per soccorrere due ragazzi, tra cui uno minorenne, che sono rimasti bloccati in una zona impervia mentre affrontavano il trekking denominato “Il Cammino dei Briganti”. L’allarme è stato lanciato quando ormai era buio: sul posto è stato inviato l’elisoccorso 118 in assetto notturno con 2 tecnici del Soccorso Alpino. I ragazzi, residenti nel Lazio, si trovavano in una zona scoscesa avendo perso il sentiero e si sono bloccati in zona pericolosa della Costa Merlassina, dopo alcune cadute e scivolate. Raggiunti dai soccorritori sbarcati al verricello, sono stati messi in sicurezza e successivamente recuperati sempre al verricello per essere presi in carico dall’equipe per la successiva ospedalizzazione dove sono stati ricoverati in codice verde. I tecnici delle squadre a terra della Delegazione di Alessandria del Soccorso Alpino sono rimasti a disposizione nel campo base.