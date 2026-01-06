Calcio Coppa Italia Eccellenza – Finisce 0-0 l’andata della semifinale di Coppa Italia

Alessandria ( Alessandria – Borgosesia 0-0) – Il primo atto della semifinale di andata di Coppa Italia eccellenza finisce 0-0. Nel primo tempo partita soporifera con le due squadre che si aprono e creano poco. I grigi ci provano dalla distanza con due tiri abbondantemente fuori dalla porta prima di Nicco poi di Cargiolli, ma solo al minuto 43 arriva la prima occasione con Diop, sottotono perché sempre francobollato con successo da Ballarini, che riesce finalmente a girarsi liberandosi del controllore in area e fa partire un tiro che termina di poco a lato del palo alla sinistra di Salina.Nel secondo tempo l’Alessandria costruisce qualcosa in più andando vicino al vantaggio al 74′, con un colpo di testa di Cirio sugli sviluppi di un corner battuto da Picone che Salina neutralizza con una prodezza, e all’ 82′ con una punizione di Picone che supera la barriera e sbatte sul palo dove Salina non potrebbe mai arrivare, prima di uscire a lato. Il Borgosesia prova a impensierire la squadra di Merlo con alcune ripartenze senza però mai trovare lo specchio della porta, lasciando Colpa totalmente inoperoso.Ultima emozione nel recupero: gran tiro dal limite di Nani, uno dei migliori con Camara, che ancora Salina, il migliore dei suoi, neutralizza con una prodezza. La squadra che andrà in finale si deciderà il 14 Gennaio a Borgosesia ore 20.30 nella gara di ritorno.

Alessandria – Borgosesia

Alessandria: Colla, Cociobanu (dal 74′ Vanegas Bozza), Morganti, Cesaretti (dal 56′ Pellegrini), Nicco, Diop, Grandoni (dal 67′ Piana), Cargiolli (dal 59′ Picone), Cirio, Camara, Nani. In panchina: Menino, Tos, Straneo, Costanzo, Ventre. Allenatore: Merlo A.

Borgosesia: Salina, Perego (dal 74′ Ghibaudo), Florio (dal 74′ Loporcaro), Desiderato (dal 78′ Fimognari), Ballarini, Mazzola, Giacona (dal 60′ Manto), Doratiotto, Piraccini (dal 63′ Latta), Bazzan, Bieller. In panchina: Autoriello, Tampellini, Pellicone, Dalla Valle. Allenatore: Cretaz.

Arbitro: Armenia di Ragusa