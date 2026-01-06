Calcio Serie A – Il Como batte 0-3 il Pisa ed entra in zona champions

Pisa ( Pisa – Como 0-3) – Il Como raggiunge il quarto posto in classifica grazie al 3-0 sul Pisa con cui si apre la diciannovesima giornata di Serie A. All’Arena Garibaldi, decidono le reti di Perrone, a segno con un sinistro al limite dell’area al 68′, e Douvikas, che chiude i giochi in contropiede al 76′ su assist di Rodriguez. I nerazzurri avrebbero l’occasione di riaprirla, ma Nzola batte malissimo il calcio di rigore assegnato per fallo su Leris, con Butez che resta al centro e respinge. Dagli undici metri non sbaglia invece il greco, che al 96′ fa doppietta.

Pisa – Como

Gol:23′ st Perrone, 31′ st e 51′ st rig. Douvikas

Pisa (3-5-2): Semper ; Coppola , Canestrelli , Caracciolo (41′ st Hojholt); Touré , Marin (18′ st Leris ), Aebischer (32′ st Esteves ), Piccinini (32′ st Lorran ), Angori ; Tramoni (19′ st Moreo ), Nzola . In panchina: Andrade, Scuffet, Buffon, Calabresi, Bettazzi, Denoon, Mbambi, Bonfanti. All.: Gilardino

Como (4-2-3-1): Butez ; Smolcic (19′ st Vojvoda ), Ramon , Kempf , Valle ; Perrone , Da Cunha (19′ st Caqueret ); Kühn (33′ st Baturina ), Nico Paz (43′ st Sergi Roberto), Jesus Rodriguez (43′ st Posch ); Douvikas . In panchina.: Vigorito, Cavlina, Dossena, Alberto Moreno, Diego Carlos, Le Borgne, Van der Brempt, Cerri. All.: Fabregas

Arbitro: Pairetto