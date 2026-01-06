Calcio Serie C – L’Alcione Milano espugna Trieste per 1-2

Trieste ( Triestina – Alcione Milano 1-2) – L’Alcione espugna per la prima volta nella sua storia il Nereo Rocco di Trieste, lo fa per 2-1 al termine di una sfida all’ultimo respiro, vinta con fame, attenzione e grinta. Ad un primo tempo senza reti (ma con le occasioni di Lopes e Bright), segue un secondo tempo ricco di emozioni. In apertura Marconi sigla la sua quarta rete in campionato con una splendida girata al volo, mentre un quarto d’ora dopo è Pitou a ritrovare il gol – nuovamente contro la Triestina – portando l’Alcione sul 2-0. Nel finale la Triestina prova il tutto per tutto accorciando le distanze con Ionita, che nel finale si divora poi l’occasione per il pari. Il risultato sentenzia dunque 3 punti importantissimi per l’Alcione per rilanciarsi in classifica dopo il momento di flessione di fine girone.

Triestina – Alcione Milano

Gol: 2’ st Marconi , 17’ st Pitou , 30’ st Ionita .

Triestina (4-3-2-1): Matosevic; Pedicillo (14’ st Tonetto), Moretti, Silvestri, Anzolin; Voca (14’ st Faggioli), Jonsson, Ionita; D’Urso, Gündüz (14’ st Crnigoj), Kljajic. In panchina. Borrello, Neri, Kosijer, Bagnoli, De Luca, Ellertsson, D’Amore, D’Aniello, Faraci. All. Tesser.

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Bertolotti, Ciappellano, Pirola, Scuderi; Lopes (30’ st Invernizzi), Galli (14’ st Lanzi), Muroni (30’ st Giorgeschi); Bright (40’ st Olivieri), Pitou, Marconi (30’ st Morselli). In panchina. Cecchini, Miculi, Rebaudo, Tordini, Gallazzi. All. Cusatis.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.