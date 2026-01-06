La droga è questione di famiglia: in manette madre e figli

Torino – Sono scattate le manette ai polsi di una donna e dei suoi figli con l’accusa di vendere droga. Era già da qualche settimana, infatti, che in una palazzina di Moncalieri era stato segnalato uno strano andirivieni di giovani che si appostavano presso lo stabile, intenti a scambiarsi qualcosa di nascosto. Dopo alcuni appostamenti, i Carabinieri hanno quindi fatto scattare un controllo approfondito all’interno di uno degli appartamenti all’interno del condominio. In quella casa viveva un ragazzo di 21 anni che, ormai da diverse ore, si trovava nel cortile dove numerosi giovani si avvicinavano per pochi minuti, secondo gli investigatori, verosimilmente per acquistare della sostanza stupefacente.Nell’abitazione, dove vivevano anche il fratello 18enne e la madre, i militari hanno trovato 2 chili di hashish, suddivisa in 20 panetti, 1 chilo di marijuana in parte già confezionata in buste termo-sigillate e 50 grammi circa di cocaina, nascosta in una scatola di auricolari bluetooth. Buona parte della droga era conservata sulla credenza della camera da letto della mamma e vicino ai fornelli della cucina. Sequestrati anche 1.200 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.Madre e figli sono stati arrestati e portati al carcere di Torino. Convalidati gli arresti, la donna è stata rimessa in libertà, mentre i due figli sono stati collocati ai domiciliari.