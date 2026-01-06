Pallacanestro Eurolega – Torna finalmente alla vittoria l’Olimpia: battuto ad Atene il Panathinaikos

Atene ( Panathinaikos – Olimpia Milano 74-87) – Dopo tre sconfitte torna a sorridere l’Olimpia in Eurolega battendo per 74-87 i padroni di casa del Panathinaikos. Impresa dell’EA7 Milano che, con soli undici elementi disponibili e ruotando in nove per le ultime defezioni di Ellis e Shields, sbanca Oaka con una prova determinata: la vittoria contro il Panathinaikos è netta (87-74), con una ripresa di altissimo livello.L’Olimpia infatti ancora una volta è costretta ad inseguire in doppia cifra già nel primo tempo (28-38 al 17′) ma riesce a piazzare un parziale di 12-0 a cavallo dell’intervallo (45-43 al 22′) e poi sale anche a +5 (53-48 al 26′) con Brooks (24 con 5/9 da tre) e Brown (17 e 5 assist) sugli scudi.La reazione del Pana è veemente (8-0) ma Milano non cade e, anzi, allunga nuovamente sul +8 (66-58 al 32′) prima di mettere la gara in ghiaccio nel finale con altre due triple di Brooks e le schiacciate di Nebo (16 e 7 rimbalzi).

Panathinaikos – Olimpia Milano

Parziali: 20-15/23-23/15-23/16-26

Panathinaikos: 6 Osman, 41 Hernangomez, 8 Holmes, 22 Grant, 25 Nunn, 35 Faried, 40 Grigonis, 5 Kalaitzakis, 17 Rogkavopoulos, 0 Shorts, 10 Sloukas, 72 Yurtseven. Coach: Ataman

Olimpia Milano: 16 Leday, 17 Ricci, 6 Booker, 12 Brooks, 2 Brown, 42 Dunston, 21 Flaccadori, 23 Guduric, 1 Mannion, 32 Nebo, 31 Shields, 35 Tote. Coach: Poeta

Arbitri: Javor, Kowalski