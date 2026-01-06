Pallavolo Serie B1 – Vittoria per 3-0 dell’Acrobatica su Cagliari

Alessandria ( Alessandria Volley – Pan Alfieri Cagliari 3-0) –Una partita che le padrone di casa fanno da dominatrici, sempre avanti, nel primo set, fin dal primo punto, e chiusura sul 25/19, respingendo il tentativo delle ospiti di rientrare.Anche nel secondo parziale le alessandrine scattano subito in avanti, tenendo a distanza le avversarie, 25/18, con la nota positiva del rientro in campo di Martina Balboni.Quasi un monologo nel terzo set, con continuità di gioco, eloquente il 25/15, per mettere il sigillo su tre punti che permettono alle padrone di casa di scalare la classifica e guadagnare una posizione, scavalcando Palau, 5° posto e due lunghezze dal terzo, diviso tra Mondovì e Villa Cortese.Ora l’attenzione si sposta sulla prossima settimana: la gara del 10 gennaio con Chieri è stata rinviata al 14, perché alcune giocatrici della formazione torinese sono state convocate al raduno della nazionale juniores. Recupero il 14, alle 19 e, tre giorni dopo, sabato 17, di nuovo in campo, contro Parella.Un inizio di anno intenso, da affrontare con la fiducia che arriva dal campo e dagli allenamenti quotidiani. Il podio è davvero vicinissimo e la società, in testa il presidente, Andrea La Rosa, ci crede.

Alessandria Volley – Pan Alfieri Cagliari

Parziali: 25-19/25-18/25-15

Alessandria Volley: 5 Balboni, 19 Manni, 4 E.Marku, 9 R.Marku, 18 Adubea, 1 Coveccia, 10 Bovolo, 12 Filippini, 13 Bisio, 6 Gennari, 7 Agazzi, 14 Danaila, 3 Trombin, 8 Faverp. Coach Napolitano

Pan Alfieri Cagliari: 5 Serra, 10 Giulino, 18 Ciabattìni, 1 Licciardi, 3 Anello, 8 Cassina, 11 Schirru, 12 Boso, 23 Tesanovic, 4 Soro, 15 Serra, 17 Cenghialta, 22 Padula, 2 Orro, 7 Vinci. Coach: Loi