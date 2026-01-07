Accoltella un poliziotto di 22 anni a Milano: bloccato con un colpo di pistola

Milano –Attimi di terrore in un palazzo al civico 22 di via Cascina Barocco a Milano (zona Bisceglie), dove un uomo armato di taglierino si è scagliato contro un poliziotto di 22 anni nella serata di lunedì 5 gennaio. Per Abdelmalak E. F. H., cittadino egiziano di 24 anni già noto alle forze dell’ordine (ferito dal colpo di pistola), sono scattate le manette. Il poliziotto, invece, ha riportato solo lievi ferite superficiali.Tutto è iniziato intorno alle 21.10, quando una volante dell’Ufficio prevenzione generale (Upg) è intervenuta dopo la chiamata di una condomina del 24enne, spaventata dal suo comportamento molesto e aggressivo.All’arrivo degli agenti, il 24enne si trovava all’interno della sua camera da letto e impugnava un taglierino. I poliziotti hanno tentato a lungo di instaurare un dialogo per calmarlo, mentre altre volanti sopraggiungevano in supporto. Nonostante i ripetuti tentativi di mediazione, l’uomo ha continuato a mostrarsi sempre più aggressivo, puntando la lama contro gli agenti.Improvvisamente il 24enne si è scagliato contro uno degli agenti. Ne è nata una violenta colluttazione all’interno della camera da letto. Il poliziotto ha cercato di divincolarsi e di bloccare l’aggressore, ma l’uomo è riuscito a liberarsi con forza, sferrando due fendenti: uno diretto al petto, sul lato sinistro, e un altro verso la scapola sinistra.Subito dopo è scattata la chiamata al 118. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica in codice rosso. L’uomo non è rimasto gravemente ferito: è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Al termine delle cure, il 24enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.