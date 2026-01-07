Cade mentre pesca in mare: uomo di trent’anni muore a Genova

Genova – La battuta di pesca finisce in tragedia, a rimetterci la vita è un trentenne di Bernareggio, Francesco Restifo. Classe 1995, appassionato da sempre di ami e lenze, aveva deciso di trascorre il primo giorno dell’anno senza lo stress di festeggiamenti che vanno avanti fino a tarda notte e aveva raggiunto gli scogli di Punta Nave, nel ponente genovese di Vesime, per dedicarsi al passatempo preferito. Era arrivato di buon mattino e piazzato le canne.oi, l’incidente, il ragazzo è scivolato ed è stato ritrovato in mare, senza vita, attorno alle 13 del primo gennaio. A lanciare l’allarme, un amico, con il quale era in gita. All’arrivo dei soccorsi, non c’era più niente da fare. Indagano i carabinieri di Arenzano, l’ipotesi è quella di una tragica fatalità, o di uno svenimento. Restifo sarebbe caduto, forse dopo essersi sentito male. Il magistrato ha disposto l’autopsia.