Calcio Serie A – Battuta d’arresto per il Toro: sconfitta in casa per 1-2 dall’Udinese

Torino ( Torino – Udinese 1-2) –L’Udinese torna a vincere e al giro di boa del girone d’andata si prende la parte sinistra della classifica sconfiggendo in trasferta un Torino che nelle ultime era lanciato con tre vittorie nelle ultime quattro partite. Grazie ai gol di Zaniolo e di Ekkelenkamp, Runjaic e i suoi si garantiscono tre punti che valgono il decimo posto. Torino e Udinese danno vita ad un primo tempo privo di grossi lampi, con gli unici due momenti degni di nota che accadono nel giro di due minuti: prima Casadei impegna Okoye, mentre dall’altra parte Zaniolo calcia di poco fuori alla destra di Paleari. È proprio il numero 10 dell’Udinese, cinque minuti dopo l’inizio della ripresa a stappare il match grazie all’assist del quasi omonimo Zanoli. A dieci dalla fine l’Udinese sembra chiuderla grazie ad Ekkelenkamp, ma all’87’ Casadei accorcia regalando un finale con assedio che alla fine premia comunque i friulani.

Torino – Udinese

Gol: 50′ Zaniolo , 82′ Ekkelenkamp , 87′ Casadei

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli (77′ Tameze), Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan (66′ Anjorin), Vlasic, Aboukhlal (66′ Ngonge); Nije (46′ Adams), Simeone (66′ Zapata). All. Baroni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen (85′ Bertola), Kabasele, Solet; Zanoli (61′ Piotrowski), Miller (80′ Ehizibue), Karlstrom, Ekkelenkamp (85′ Zarraga), Kamara; Zaniolo (61′ Atta), Davis. All. Runjaic.

Arbitro: Maresca (sezione di Napoli)