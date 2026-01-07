Calcio Serie A – Sesta vittoria consecutiva per l’Inter: successo per 0-2 a Parma

Parma ( Parma – Inter 0-2) – La prima trasferta del 2026 dell’Inter si apre con una vittoria molto pesante sul campo del Parma grazie al lampo decisivo di Dimarco. In attesa di Milan-Genoa, i nerazzurri consolidano la vetta della classifica e si portano a +4 sul Napoli di Antonio Conte, bloccato dal Verona, a quattro giorni dallo scontro diretto di San Siro.Nella prima frazione di gioco, come da copione, è l’Inter a fare la partita e dopo un primo brivido griffato dal colpo di testa di Lautaro, la porta del Parma trema, letteralmente, quando Corvi si distende con la mano di richiamo sul piazzato di Bisseck e devia la sfera sulla traversa. Il sussulto da parte della squadra di Cuesta rimane a conti fatti un episodio sporadico nel contesto di una prima frazione di gioco dove l’Inter tiene il pallino delle operazioni e a ridosso dell’intervallo stappa la gara: sponda di Pio Esposito (che poco prima aveva scheggiato una traversa) per il piazzato vincente di Dimarco che trafigge Corvi sul primo palo. La rete viene inizialmente annullata per fuorigioco, ma l’intervento del VAR certifica la regolarità della rete.Le occasioni più importanti capitano a Pio Esposito che si coordina in qualche modo in area ma non trova lo specchio e soprattutto a Sucic, con il croato che tutto solo al cospetto di Corvi grazia incredibilmente l’estremo difensore ducale. Poco male per la squadra di Chivu che il raddoppio lo trova a tempo praticamente scaduto: prima segna Bonny, ma la rete viene annullata per un precedente tocco di mano di Thuram. Una manciata di secondi più tardi, però, è proprio Thuram ad involarsi e a griffare il definitivo 0-2.

Parma – Inter

Gol: 42′ Dimarco, 90’+8 Thuram

Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Circati, Valeri; Bernabé (75′ Estevez), Keita, Sorensen; Ondrejka (62′ Ordonez), Oristanio (62′ Almqvist); Pellegrino (75′ Cutrone). All. Cuesta

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Luis Henrique (84′ Acerbi), Sucic (69′ Barella), Calhanoglu (69′ Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco; P. Esposito (79′ Thuram), Lautaro (84′ Bonny). All. Chivu.

Arbitro: Colombo