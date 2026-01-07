Calcio Serie A – Vince di nuovo la Dea: 0-2 a Bologna grazie alla doppietta di Krstovic

Bologna ( Bologna – Atalanta 0-2) – L’Atalanta supera il Bologna per 2-0 grazie alla doppietta di Krstovic e compie il sorpasso in classifica. Vittoria meritata per la squadra di Palladino, mentre per quella di Italiano arriva un altro k.o. Gli orobici salgono così al settimo posto con 28 punti, due in più rispetto ai Rossoblù.Il gol del vantaggio della Dea giunge al 37′: De Ketelaere sfonda sulla destra con una progressione potente, entra in area e serve un pallone perfetto al centro per Krstovic, che di destro firma un rasoterra preciso e imprendibile per Ravaglia. Il Bologna prova subito a reagire al 40’, ma la conclusione di Vitik viene murata dalla difesa bergamasca. Dopo un minuto di recupero, si va all’intervallo con l’Atalanta avanti 1-0, grazie alla zampata di Krstovic.Al 60’ l’Atalanta colpisce ancora: De Roon prolunga di testa, Krstovic controlla al limite e firma il 2-0, completando la sua doppietta. Il Bologna prova a riaprirla al 70’ con un’azione di Cambiaghi che libera al tiro ancora Rowe, ma Carnesecchi compie una grande parata. Seguono diversi cambi su entrambi i fronti, con l’Atalanta che mantiene il doppio vantaggio. Nervosismo tra le panchine, tutto rientra. Dopo cinque minuti di recupero ecco il triplice fischio: i tre punti vanno a Palladino.

Bologna – Atalanta

Gol: pt 37′ Krstovic; st 60′ Krstovic

Bologna (4-2-3-1): 13 Ravaglia; 20 Zortea, 41 Vitik, 14 Heggem, 33 Miranda; 8 Freuler (72′ Moro), 19 Ferguson; 7 Orsolini (46′ Rowe), 80 Fabbian (72′ Castro), 28 Cambiaghi (80′ Dominguez); 24 Dallinga (59’Immobile). In panchina: 82 Franceschelli, 25 Pessina, 16 Casale, 22 Lykogiannis, 2 Holm, 26 Lucumi, 77 Sulemana. All. Italiano

Atalanta ( (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 69 Ahanor, 19 Djimsiti, 42 Scalvini (68′ Hien); 47 Bernasconi, 13 Ederson (75′ Brescianini), 15 De Roon, 77 Zappacosta; 59 Zalewski (68′ Musah), 17 De Ketelaere (84′ Sulemana); 90 Krstovic (75′ Samardzic). In panchina: 57 Sportiello, 31 Rossi, 40 Comi, 8 Pasalic, 70 Maldini. All. Palladino

Arbitro: Di Bello