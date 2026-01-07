Incidente in via Canevari: si schianta dopo l’inseguimento con la Polizia

Genova –Si è concluso con un incidente l’inseguimento andato in scena nella notte per le strade di Genova. Ancora non sono chiari tutti i dettagli, ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l’auto coinvolta non si sia fermata allo stop dei poliziotti, anzi abbia accelerato. A quel punto, gli agenti, si sono messi all’inseguimento: arrivati in via Canevari, il veicolo in fuga si sarebbe schiantato.Dalle indagini è poi emerso che la persona alla guida, un uomo senza fissa dimora arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, era a bordo di un veicolo rubato.