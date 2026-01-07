Incidente nella notte a Ivrea: muore uomo di 51 anni

Ivrea – Un grave incidente stradale ha scosso la città di Ivrea nelle prime ore di oggi, Mercoledì’ 7 Gennaio. Il tragico evento si è consumato poco dopo le 3 del mattino, quando un violento scontro ha coinvolto diversi veicoli nei pressi del cosiddetto “Terzo Ponte”. Il bilancio è drammatico: un uomo di 51 anni ha perso la vita a causa dei traumi riportati nell’impatto, mentre altre due persone sono rimaste ferite. La centrale operativa di Azienda Zero ha inviato prontamente sul posto diverse ambulanze del 118. Una volta giunti sul posto i sanitari hanno tentato di rianimare l’uomo di 51 anni ma le ferite riportate sono risultate fatali. Gli altri due feriti, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasferiti al Pronto Soccorso in codice giallo. Le loro condizioni non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita. Le circostanze esatte che hanno portato alla collisione sono attualmente al vaglio degli inquirenti. Gli accertamenti tecnici e i rilievi planimetrici eseguiti sul luogo del sinistro saranno fondamentali per determinare con precisione le cause scatenanti del sinistro.