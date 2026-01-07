Per il freddo detenuti trasferiti dal “Don Soria” al carcere di San Michele

Alessandria – Fa troppo freddo e i detenuti di un’intera sezione del carcere Don Soria sono stati trasferiti a quello di San Michele. La causa è dovuta alle celle, fredde per un guasto alla caldaia, che ha lasciato al gelo parte del complesso. A questo proposito il segretario generale del sindacato OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci ha detto che il sistema carcerario del Piemonte “è un vero e proprio colabrodo, completamente allo sbando. Solo grazie agli enormi sacrifici della Polizia Penitenziaria si riesce a fronteggiare una situazione emergenziale continua, con criticità ormai quotidiane. La Polizia Penitenziaria è lasciata completamente sola. Le strutture sono fatiscenti gli impianti obsoleti e una gestione emergenziale cronica, che mettono a rischio la sicurezza, la dignità dei detenuti e le condizioni di lavoro del personale penitenziario “.