Una “caporetto” alle Terme di Acqui: “tutti a casa” e prossima chiusura?

Acqui Terme (AL) – Sono partite le prime lettere di licenziamento e si prevede che l’attuale amministratore delegato delle Terme di Acqui Alessandro Pater continuerà a licenziare: Per venticinque lavoratrici il 2026 si è aperto con una lettera interrompe il loro rapporto di lavoro. Alcune erano assunte a tempo indeterminato, altre erano stagionali. Una decisione secca, comunicata dal procuratore speciale Riccardo Gallo. Le lettere di licenziamento sono partite il 2 gennaio, inviate ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato e se ne aggiungeranno altre: fino a raggiungere il totale dei dipendenti. Terme chiuse, e ora? Nessuno sa dare una risposta mentre Pater va avanti con la “cura dimagrante” dell’azienda acquese. I sindacati fanno sapere di avere attivato gli avvocati in difesa dei dipendenti mentre non mancheranno certo manifestazioni sul territorio per difendere i posti di lavoro. Da parte sua anche il Comune, col sindaco Rapetti in testa, adirà vie legali a tutela dell’azienda simbolo della città.