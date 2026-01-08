Aggredito capotreno sull’Intercity Ventimiglia – Milano: ferite lievi per l’uomo

Imperia – È stato ferito un capotreno sull’Intercity 1537 Ventimiglia – Milano che transita anche a Tortona e Pavia, ieri Mercoledì 7 gennaio. Il capotreno, secondo le prime ricostruzioni, è intervenuto per sedare una lite tra alcuni passeggeri in prossimità della stazione di Imperia, Il dipendente di Trenitalia è stato aggredito da uno dei due uomini e per fortuna, grazie ai suoi riflessi, ha parato alcuni colpi con cocci di bottiglia, indirizzati al volto e al collo. L’uomo, nonostante le ferite, ha proseguito il viaggio dopo le cure mentre la Polizia, salita a bordo, ha fatto scendere i due uomini.