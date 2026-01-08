Anziano beve al bar con una sconosciuta ma sviene ed è derubato

Casale (AL) – Un anziano di 89 anni che si trovava in un bar poco distante dal centro, è stato avvicinato da una donna che non conosceva ma che ha iniziato a parlare amabilmente con lui proponendogli un brindisi che è finito male per l’anziano che, poco dopo, è svenuto. Qualcuno ha dato l’allarme e sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri mentre la dona si era dileguata. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale dove, quando è rinvenuto, non ricordava niente ma si è accorto di non avere più il portafogli e il bancomat. Scattava la denuncia ai Carabinieri che hanno iniziato le indagini. Dai primi accertamenti pare che la donna avrebbe messo dei sedativi nel bicchiere dell’anziano.